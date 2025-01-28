شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يستقبل وفدا كينيا للإطلاع على جهود المجلس بمجال تمكين السيدات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المجلس القومي للمرأة ، الوفد الرئاسى الكيني، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة بريسكا أولوتش محاضر رئيسي أول في مجال البحث وإيفانز إياو مستشار بكلية كينيا للحكومة، والدكتورة حنان رزق مديرة التنمية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بهدف التعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين.

فى البداية، رحبت الدكتورة نسرين البغدادي بالوفد، وأكدت على أن المجلس هو الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المرأة فى مصر، واستعرضت تشكيله واختصاصاته وفروعه بجميع المحافظات، كما استعرضت جهود مصر في مجال تمكين المرأة، والتي كان من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وما تحقق من تقدم محرز بمحاورها.

وتطرق اللقاء إلى عرض البرامج والمشروعات التى ينفذها المجلس لتمكين المرأة، منها مشروع دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبرنامج التمكين الاقتصادى والتوعية للمرأة المصرية والوافدة، وبرنامج مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، وبرنامج نورة والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، ويستهدف تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن وقدراتهن بمحافظات سوهاج وأسيوط وبنى سويف والدقهلية، وبرنامج "نور"، الذي يُعد استكمالاً لمشروع "نورة"، ويهدف إلى تعزيز تمكين الفتيان في الفئة العمرية من 10 إلى 14 عامًا من خلال إشراكهم ودمجهم في مجتمع يحرص على منحهم الفرص الكاملة لتحقيق إمكاناتهم من أجل بناء ثقافة داعمة لقيم المساواة بين الجنسين.

كما تم عرض جهود مكتب شكاوى المرأة فى تقديم الدعم القانوني والنفسى للسيدات، وحمايتهن من العنف والتحرش، علاوة على عرض جهود المجلس فى ملف تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تدريب السيدات على الحرف اليدوية وتنمية قدراتهن في ريادة الأعمال والتسويق، وجهود مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية في محافظات الاقصر والمنيا والغربية والبحيرة.

وبدورها، أشادت الدكتورة بريسكا أولوتش بجهود مصر والمجلس في تمكين المرأة المصرية، معربة عن رغبتها فى الاستفادة من تجربة المجلس فى هذا الملف الهام.

وعلى هامش اللقاء تفقدت الدكتورة بريسكا أولوتش والوفد المرافق لها يرافقها الدكتورة نسرين البغدادي، معرض منتجات الحرف التراثية التى تم انتاجها بايدي سيدات مصريات، ومكتب شكاوى المرأة للتعرف على آليات عمله فى تلقى الشكاوى.



جانب من استقبال القومى للمرأة الوفد الرئاسى الكينى



القومى للمرأة يستقبل الوفد الرئاسى الكينى