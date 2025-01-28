شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "عين شمس" يعلن تكفل الجامعة بالمصروفات الدراسية لطلاب المنح والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عن دعم الجامعة لأبناءها طلاب المنح الدراسية، وتكفلها بكافة المصروفات الدراسية لطلاب المنح بشرط الالتزام بالمعايير الأكاديمية والانضباط، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس علي دعم أبناءها الطلاب وحرصا منها علي مستقبلهم التعليمي واللوجستي.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجامعة على أهمية التعليم كأداة تمكين للطلاب، وأن جامعة عين شمس ستظل دائمًا داعمة لأبنائها في مواجهة أي تحديات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلاب بما في ذلك تقديم الدعم الأكاديمي والإقامة بالمدن الجامعية بنفس المستوى الذي اعتادوا عليه.