شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: سنشارك أطباء غزة فى علاج الجرحى وإعادة إعمار القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحى، اتفاق النقابات المهنية على موقف واضح وأصيل فى دعم القضية الفلسطينية، والأشقاء فى قطاع غزة.

وأضاف عبد الحى، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى عقد بمقر نقابة الصحفيين بمشاركة 10 نقابات مهنية لدعم الموقف الرسمى الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن التهجير، هى محاولة بائسة لإنجاز ما فشلت فيه آلة الحرب الإسرائيلية بدعم أمريكى وأوروبى مفتوح، مشددًا على أن حسابات ترامب ستفشل تمامًا أمام الصمود الأسطورى للشعب الفلسطينى فى غزة.

ولفت نقيب الأطباء، إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلى استهداف الأطباء والمستشفيات والفرق الطبية، فى عدوانه على قطاع غزة، مشددًا على أن كل ذلك يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقا للعديد من قرارات الأمم المتحدة.

وتابع: "نقابة الأطباء أعلنت تضامنها مع قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب، ولا زالت، ولدينا أكثر من 2000 طبيب سجلوا بالفعل فى النقابة، من مختلف التخصصات الطبية وجاهزون للمشاركة فى إعمار القطاع الصحى فى غزة، بالإضافة لانتظار الآلاف لتسجيل أسمائهم".

وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه تم إعداد خطة عاجلة وأخرى آجلة لإعادة إعمار القطاع الصحى فى فلسطين، حيث تتمثل الخطة العاجلة فى دخول أطقم طبية فى التخصصات التى تم تحديدها من وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك سيكون فى مستشفيات ميدانية قد يتم إعدادها خلال أسبوعين، والفرق الطبية ستدخل بمجرد التنسيق الأمنى للسماح لها بالدخول.

وتابع: "أما الخطة الآجلة فلابد من تنسيقها مع كل منظمات القطاع الصحى فى غزة، لإعداد رؤية ودراسة واضحة ومحددة لإعمار القطاع الصحى سنشارك فيها كأطباء مصريين بقيادة أطباء غزة".