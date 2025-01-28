شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء البيطريين": مستعدون لدعم القضية الفلسطينية بقلب غزة لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

أدان الدكتور محمود حمدى عطية وكيل نقابة الأطباء البيطريين، تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمشيرة إلى تهجير الفلسطينيين معلنا رفض النقابة لتصفية القضية الفلسطينية ووقوف النقابة خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى وموقفه الثابت والراسخ فى رفضه للقضية الفلسطينية.



ووجه وكيل نقابة الأطباء البيطريين التحية للشعب الفلسطينى على تمسكه بأرضه رغم المعاناة التى عاشوها فى حرب شنيعة شنها الكيان الصهيونى عليهم، مشددا أن تمسكهم بالأرض هو حقهم المشروع، كما ثمن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى المعلن للعالم منذ بداية العدوان على غزة برفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وشدد على أن الأطباء البيطريين مستعدين لدعم القضية الفلسطينية فى قلب غزة من خلال تقديم كافة الخدمات الممكنة لديهم من إشراف على الغذاء ودعم الثروة الحيوانية وغيره لمساعدة الدولة فى إعمارها.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابات المهنية اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأى حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمى المصرى، الذى عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية.