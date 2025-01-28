شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض تقرير مصر الوطنى بمجلس حقوق الإنسان الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، تقرير مصر الوطني خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي.

وقال وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى اعتماد صياغة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وأكد "عبدالعاطي" أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية في مصر، منوها بتطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل.

نبه وزير الخارجية على أن مصر تحملت أعباء كبيرة من خلال استضافة ما يصل إلى 10.5 مليون ضيف أجنبي يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية.