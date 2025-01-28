شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقترح نفى المجرمين الأمريكيين لسجون أجنبية.. "NBC" تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ان الولايات المتحدة يمكن أن تدفع رسوم رمزية للدول الأجنبية لسجن الأمريكيين الذين يرتكبون جرائم متكررة، في إعلان قالت عنه شبكه إن بى سى أنه يشكل نوعا من المستعمرات الجزائية الحديثة.

وصف ترامب الفكرة بأنها إجراء لتوفير التكاليف فى تصريحات أدلى بها فى مؤتمر للجمهوريين في مجلس النواب في ميامي، وقال: "إذا تم القبض عليهم مرات عديدة، فإنهم معتادون على ارتكاب الجرائم بأعداد كبيرة، وأريدهم خارج بلادنا .. نأمل أن نحصل على الموافقة لإخراجهم من بلادنا، إلى جانب آخرين - فلننقلهم إلى أرض أجنبية ونضعهم تحت رقابة من قبل آخرين مقابل رسوم صغيرة جدًا".

وقال ترامب إن القيام بذلك سيسمح للحكومة الفيدرالية بتجنب استخدام السجون الأمريكية مقابل مبالغ ضخمة من المال والسجون الخاصة، والتى قال إنها تكلف ثروة.

قدم ترامب الفكرة منفصلة عن الجهود الجارية الآن لترحيل المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني والذين يقال إن لديهم سجلات إجرامية و أقر الرئيس الأمريكى بانه سيحتاج الى الحصول على موافقة لمثل هذا القرار.

وتأتي تعليقات ترامب وسط جهود إعادة المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني فمنذ توليه منصبه قبل أسبوع واحد، كثفت الإدارة ترحيلات ترامب ، وأرغم الحكومة الكولومبية على قبول استقبال المرحلين الذين ارسلهم على متن طائرات عسكرية والا سيواجهون عقوبات تجارية.



وقال ترامب: "ليس لدينا أي اعتذارات، ونحن نتحرك للأمام بسرعة كبيرة. اعتدت أن أقول إن هؤلاء أكثر عنفًا من مجرمينا. فى الواقع، أفضل جزء فيهم هو أنهم يجعلون مجرمينا يبدون لطيفين للغاية".

أشار التقرير الى ان تصريحات ترامب حول نفى المواطنين الأمريكيين الى سجون أجنبية مؤقتا ليست مفاجئة حيث قال الرئيس الأمريكى سابقا أن مرتكبى الجرائم العنيفة أحرار فى بعض الحالات فى العودة إلى الجريمة بعد "اعتقالهم 30 مرة، و35 مرة، و41، و42 مرة".

وصف "التهم الشنيعة"، مثل دفع الناس إلى قطارات المترو القادمة، وضرب الناس على الرأس بمضارب البيسبول وضرب السيدات المسنات في الوجه، وإغمائهن وسرقة محفظتهن وقال: "اعتقد أن الجريمة ستجف إذا قمنا بشحن المجرمين خارج البلاد للعيش في مكان آخر لفترة من الوقت".

وأضاف: "دعوهم يخرجوا من بلادنا ويعيشوا هناك لفترة من الوقت. دعونا نرى كيف سيعجبهم الأمر".