وزارة الأوقاف تعلن عن حاجتها لوظيفة "رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل وظيفة "رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير"، ضمن الوظائف القيادية في الوزارة، وفقًا للبيانات التالية:

بيانات الوظيفة

- الجهة الطالبة: وزارة الأوقاف

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

- الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف



- وصف الوظيفة:

- قمة وظائف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، التابعة للوزير.

- الغرض من الوظيفة: ضمان ضبط آلية العمل المتعلقة بكافة مخرجات التقسيمات التنظيمية التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بما يعزز اتخاذ القرارات من قبل السلطة المختصة في وزارة الأوقاف.



المهارات المطلوبة

1. المهارات الأساسية:

- المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية للإدارة المركزية.

- تقديم مقترحات التطوير بشأن الإجراءات ونظم العمل الخاصة بالإدارة المركزية إلى الرئيس المباشر.

- التأكد من أن مخرجات الإدارة المركزية تسهم في تحقيق الصالح العام للمجتمع.

2. المهارات الفنية:

- التفكير الاستراتيجي، القيادة، واتخاذ القرارات.

- القدرة على إدارة الأزمات وحل المشكلات، مع التركيز على تحقيق الإنجاز.

سنوات الخبرة

- للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة.

- للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة: قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة العمل.

التدريب

- اجتياز التدريب اللازم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط المؤهل

- مؤهل عالٍ يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية يتضمن المؤهلات العلمية، تقارير الأداء، الخبرة الزمنية، الدورات التدريبية، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر، الجزاءات (إن وجدت).

- بيان الإنجازات والإسهامات في مجال التخصص، القدرة على الابتكار، إتقان اللغات الأجنبية، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي، العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، والمشاركة في المؤتمرات والبحوث.

- صور شخصية حديثة، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل المؤهلات والشهادات المطلوبة.

طريقة التقديم

- يتم التقديم باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف، مع ضرورة تقديم المستندات الأصلية وعدد 6 نسخ من كل مستند.

- التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية ووزارة الأوقاف، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم هو 27 فبراير 2025.

بيانات الاتصال

- مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف، مبنى العاصمة الإدارية الجديدة.

ملاحظات

- يجب على المتقدمين الالتزام بجميع الشروط المقررة في هذا الإعلان.



وللاطلاع على شروط الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=3LhKQ54ZiRzzXCSbMRRKHQ==