شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقي المدير التنفيذي لمركز جنيف للسياسة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم، الثلاثاء، توماس جريمينجر المدير التنفيذي لمركز جنيف للسياسة الأمنية GCSP.

أشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم والممتد بين مصر ومركز جنيف للسياسة الأمنية في مجال التدريب وبناء القدرات وتوفير فرص عملية للتدريب من خلال برامج المركز المختلفة التي تهدف بالأساس لتعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي، حيث تعد مصر احد الأعضاء المؤسسة للمركز والذي يتألف من ممثلين عن ٥٥ دولة ومؤسسة وطنية ودولية.

أعرب الوزير عن رغبته فى دفع التعاون القائم مع المركز ليشمل افاق جديدة مع مختلف المراكز والهيئات المصرية المعنية ببناء القدرات ونقل الخبرات، لاسيما المعهد الدبلوماسي ومراكز الأبحاث المصرية ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، كما أشار إلى تطلعنا لأهمية تطوير البرامج التدريبية لتواكب معطيات العصر، لاسيما المتعلقة بموضوعات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى، وإدارة الأزمات والتحديات الأمنية الطارئة.

من جانبه أعرب مدير المركز عن امتنانه للجهد البناء مع الحكومة المصرية واستعداد المركز لدراسة مقترحات تطوير أطر التعاون القائم فى المستقبل القريب.