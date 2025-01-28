شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو آندرسون للتفاهم يزور جناح "الأعلى للشئون الإسلامية" بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

قام اليوم الثلاثاء البروفيسور ماثيو آندرسون، المدير الأكاديمى لمركز الإسلام المسيحى للتفاهم والشراكة، بزيارة لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك فى إطار مبادرة "لتعارفوا" التى أطلقتها وزارة الأوقاف ممثلة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكان فى استقباله الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



استمع البروفيسور آندرسون لشرح مفصل عن إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومنها كتاب "حماية الكنائس" وكتاب "الإسلام والغرب"، مشيدًا بهذه الإصدارات القيمة التى تبرز وتعزز مبادئ التعارف والمحبة والأخوة بين الجميع، لاسيما فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة والعالم فى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.



وأعرب عن إعجابه بجهود المجلس المستمرة فى نشر الفكر الوسطى والتعايش السلمى، مؤكدًا أهمية تبادل المعرفة والثقافات لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب، وأضاف أن مثل هذه المبادرات تؤكد إيمانًا عميقًا بالسلام والتعايش المشترك.



وفى ختام الزيارة، قام الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإهداء البروفيسور آندرسون نسختين من الكتابين "حماية الكنائس" و"الإسلام والغرب"، تقديرًا لجهوده فى تعزيز التفاهم بين الأديان وتعميق العلاقات بين المجتمع المسيحى والإسلامي.



البروفيسور ماثيو آندرسون