شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: 2000 طبيب مصرى سجلوا أسماءهم لإعادة إعمار القطاع الصحى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن "ترامب حاول أن ينجز ما لم يستطع إنجازه بالقوة المفرطة والمتوحشة من خلال دعمه لإسرائيل فى جرائمها الوحشية على أهل غزة والشعب الفلسطيني بأكمله بدعم أمريكي مفتوح وبعض الدول الأوروبية فى ظل صمت عالمى من الحكومات رغم الرفض العالمى من الشعوب".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته النقابات المهنية اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية.

وأضاف "عبد الحى"، أن استهداف المستشفيات والجرحى والفرق الطبية جريمة ضد الإنسانية، ومع كل حرب يتجدد قرار الأمم المتحدة بعدم المساس بالمستشفيات.

وأكد نقيب الأطباء، أن النقابة بدأت بتجميع الأطباء، وأن هناك أكثر من 2000 طبيب سجلوا أسمائهم وهناك عدد أكبر من ذلك جاهزين للتسجيل لإعادة إعمار القطاع الصحي فى غزة، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت منذ 7 أكتوبر مع وزارة الصحة فى فلسطين وعجزنا عن دخول أطبائنا وكل ما استطعنا إدخاله هو مساعدات طبية فى قوافل معدودة وتعتبر قليلة جدا بالنسبة للمطلوب.

وأضاف أن نقابة الأطباء أعدت خطة عاجلة وخطة آجلة لدعم النظام الصحى فى فلسطين بسفر الفرق الطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية أما الخطة على المدى البعيد فيتم تنسيقها مع وزارة الصحة الفلسطينية بقيادة أطباء غزة، قائلا: "هم أصحاب الحرب وهم الذين يطلقون خطة الإعمار ونحن جميعا سنساعدهم".

وشدد على رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "هو مش خرفان هو عارف هو بيقول إيه وتصريحاته مرفوضة تماما"، مؤكدا أن ما حدث فى غزة من صمود أبهر العالم وأثبت أن الحل ليس فى تهجير الفلسطينيين فهم أصحاب الأرض.