شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات فى شرق الكونجو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التطورات الأخيرة فى شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، والذى أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وتعرب مصر عن أسفها لسقوط عدد من ضحايا والمصابين بين أعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والحكومتي جنوب إفريقيا وأوروجواي.

وتؤكد مصر على ضرورة احترام سيادة الكونجو الديمقراطية، والالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار، وتشدد على أهمية احتواء التصعيد والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، وتجدد دعمها الكامل لجهود الاتحاد الإفريقي والأطراف الإقليمية الهادفة إلى نزع فتيل الأزمة.

وتتابع سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة كينشاسا أوضاع المواطنين المصريين في مدينة جوما بشرق الكونجو، وتستمر في التواصل مع أفراد الجالية للاطمئنان عليهم، وتحث المواطنين على تجنب الاقتراب من مناطق التوترات وتوخى أقصى درجات الحذر للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.