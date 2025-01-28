شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الأربعاء 29 يناير 2025.. شبورة كثيفة وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء 29 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لافتا إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.