شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: أية حلول تمس بالحدود المعترف بها دوليا مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن أية حلول تمس بالحدود المعترف بها دوليا مرفوضة، ولن يُسمح بتمريرها على حساب نضال وثوابت الفلسطينيين.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن مشاريع الدولة المصغرة والتهجير خيانة لدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني، داعية حركة حماس إلى مراجعة حساباتها، وتقديم المصالح الوطنية .

وأوضحتالرئاسة الفلسطينية، أن تحقيق السلام والاستقرار لن يتم إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.