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الرئاسة الفلسطينية: أية حلول تمس بالحدود المعترف بها دوليا مرفوضة

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الرئاسة الفلسطينية: أية حلول تمس بالحدود المعترف بها دوليا مرفوضة

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القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن أية حلول تمس بالحدود المعترف بها دوليا مرفوضة، ولن يُسمح بتمريرها على حساب نضال وثوابت الفلسطينيين.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن مشاريع الدولة المصغرة والتهجير خيانة لدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني، داعية حركة حماس إلى مراجعة حساباتها، وتقديم المصالح الوطنية .

وأوضحتالرئاسة الفلسطينية، أن تحقيق السلام والاستقرار لن يتم إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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