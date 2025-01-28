شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - معبر رفح - محمد حسينالثلاثاء، 28 يناير 2025 02:17 م
رصدت وسائل الإعلام العالمية اليوم دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وشهد المعبر وصول وفد يمثل وسائل الإعلام العربية والعالمية، حيث رصد المراسلون حركة مكثفة للشاحنات المحملة بالإمدادات الضرورية، والتي تشمل الغذاء والدواء والمستلزمات الإغاثية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في القطاع.
وتتابع القنوات الإخبارية، بثاً مباشراً للحظة عبور الشاحنات، في إطار الجهود الدولية لتقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة.
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