شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد دخول قافلة "تحيا مصر" عبر معبر رفح.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، دخول شاحنات المساعدات الإنسانية التابعة لقافلة "تحيا مصر" من معبر رفح البرى، حيث تهدف القافلة إلى تقديم الدعم الإنسانى والطبى للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وشهد الجولة اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ وعددا من ممثلي الجهات المشاركة في القافلة، وتابع المحافظ عمليات التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل مرور الشاحنات وتوفير الدعم اللوجستي لضمان وصول المساعدات بأمان.

وأكد المحافظ أن القافلة تشمل شاحنات محملة بمواد غذائية، وأدوية، ومستلزمات طبية، إلى جانب سيارات إسعاف مجهزة لدعم الجهود الإنسانية في القطاع، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة شمال سيناء وصندوق “تحيا مصر”، الذي يمثل نموذجًا للعمل الوطني المشترك في أوقات الأزمات.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير دخول المساعدات، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم اللازم للأشقاء في غزة، انطلاقًا من الدور المصري الريادي في دعم القضية الفلسطينية.