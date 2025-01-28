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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالثلاثاء، 28 يناير 2025 02:05 م
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
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