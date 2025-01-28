شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مستشفى الناس صرح طبى وفق منظومة ذكية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مستشفى الناس صرح طبى حقيقى، موضحا أن المستشفى تأتى ضمن منظومة الصحة المصرية لخدمة المواطن من مؤسسة خيرية ومنذ 2019 تم تجهيز هذا الصرح، والمجتمع المدنى يساهم فى دعم المستشفيات الجامعية بشكل كبير ولكن مستشفى الناس قائمة على دعم المجتمع المدنى بشكل كامل.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته على هامش تفقد المستشفى، أن مستشفى الناس حالة جديدة فى دعم لمنظومة الصحة من المجتمع المدنى لمنظومة الصحة فى مصر بشكل غير تقليدى، مشيراً إلى أن تصميم المستشفى فى العيادات والعمليات والأجنحة المختلفة وعلاقتها الافقية والرأسية بين التخصصات موضحاً أن هناك تكامل بين الاقسام المختلفة التى تقدم خدماتها للأطفال والكبار خاصة وأن المستشفى تستقبل 70% من الأطفال و30% من الكبار.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن كل وحدة بالمستشفى معتمدة على ذاتها بداية من الدخول وحتى التشخيص والعلاج ونعلم أن الدقيقة والثانية فى حياة المريض وهو ما يسهل من تقديم الخدمات الطبية بسرعة فى المستشفى، لافتا إلى أن الأجهزة الطبية بالمستشفى تضم أجهزة تجمع بين العلاج والطوارئ، وتكامل بوجود طبيب للتدخل الجراحى فى نفس اللحظة.

وتابع وزير التعليم العالى، أن بيئة العمل والصحة والعلاج داخل مستشفى الناس متكاملة، بداية من منظومة الملابس والمسارات والنظافة والمخازن.

ولفت إلى أن مستشفى الناس مستشفى ذكية بكل جوانبها بداية من دخول المريض وحتى الخروج وتقدم الخدمات بدون تدخل ورقى بمعنى أن الذكاء الاصطناعى كفيل يحل مشاكل عديدة لمرضى من نيجيريا وفلسطين ومرضى من الصعيد واسكندرية، مؤكدا أن القائم على المستشفى مجتمع مدنى وتساهم فى خدمة مصر والمجتمع المصرى

ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن الرؤية المستقبلية للمستشفى تأتى باكتمال الكيان من خلال الشراكة مع جامعة بنها وتنفيذ مركز بحثى تعليمى تدريبى بين المجتمع المدنى والجامعة.