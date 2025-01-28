شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تنشر 10 نصائح لعلاج الشد العضلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض الشد العضلي حالة تتمثل فى انقباض مفاجئ وغير إرادى لعضلة أو مجموعة من العضلات، مما يسبب شعورًا بالألم والضيق، ويمكن أن يحدث هذا الشد فى أى عضلة من عضلات الجسم، لكنه غالبًا ما يصيب عضلات الساقين والظهر.

وتتفاوت أسباب الشد العضلى، فقد يكون نتيجة للإجهاد العضلى الزائد، أو نقص السوائل أو الأملاح فى الجسم، أو بسبب وضعيات غير صحيحة أثناء الحركة.

كما يمكن أن يكون الشد العضلى عرضًا لمشاكل صحية أخرى مثل التهابات الأعصاب أو اضطرابات فى الدورة الدموية.



كما يتراوح الألم الناتج عن الشد العضلى من بسيط إلى شديد، وقد يزول تلقائيًا بعد فترة قصيرة، لكنه قد يتطلب أحيانًا تدخلًا طبيًا في الحالات المزمنة أو الحادة.

وفي السطور التالية ينشر الخليج 365 مجموهة من النصائح للعلاج، وفقًا لما ورد بالصفحة الرسمية على منصة فيس بوك لهيئة الدواء المصرية:

1- ممارسة تمارين الإطالة والتدليك.

2- المحافظة على استقامة الساق مع سحب الجزء العلوى من القدم علي الجانب المتقلص باتجاه الوجة، وذلك بالنسبة لتقلص عضلة الساق.

3- الوقوف على القدم المتقلصة والضغط بإحكام للأسفل.

4- بالنسبة لتقلص الساق الأمامى، يمكن سحب القدم للأعلى باتجاه الأرداف، مع التمسك بكرسى للمحافظة على الاستقرار.

5- استخدام الكمادات الساخنة.

6- استخدام وسادة تدفئة علي العضلات المشدودة.

7- الاستحمام بماء دافئ أو توجية تيار من الماء الساخن للعضلة المتقلصة.

8- استخدام الثلج لفرك العضلات المؤلمة لتخفيف الألم (فى بعض الحالات).

9- تناول فيتامين "ب" المركب والفيتامينات الأخرى، تساعد فى السيطرة على تقلصات الساق، ولكن بعد استشارة الطبيب أولًا.

10- فى حالة الألم الشديد، استخدام الأدوية الباسطة للعضلات.