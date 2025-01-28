شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تيودور بلهارس ينظم المؤتمر السنوى لعام 2025 بعنوان "الابتكار والممارسات الطبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات المؤتمر السنوي لعام 2025، بعنوان "الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية"، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من داخل مصر وخارجها، وذلك بمقر المعهد.

أكد الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، إلى أن المؤتمر يعد منصة علمية متميزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون البحثي بين مختلف المؤسسات العلمية، كما يوفر فرصة فريدة للباحثين والمتخصصين لمناقشة المستجدات العلمية والابتكارات في مجال الطب.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات البحث العلمي المختلفة، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات الطبية المبتكرة.

يدعو المعهد الباحثين والأطباء للمشاركة في ورش عمل المؤتمر، من خلال التسجيل على الرابط التالي:

https://tbri-conf.org/en