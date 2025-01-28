شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى الجيزة للترم الأول.. استعلم الآن والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة، عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج صفوف النقل للمرحلة الابتدائية فى المحافظة.

تسهيلًا على أولياء الأمور، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية من (الصف الأول وحتى الصف السادس) للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، الاستعلام الآن عن نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي، من خلال الرابط الآتي:

‏https://www.gizaedu.net/

ونظمت أعمال امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة الجيزة، في الفترة من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك في مواد اللغة العربية، والعلوم، والتربية الدينية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، والرياضيات، وICT.

ووفقًا لجدول الامتحانات أدى الطلاب السبت 11 يناير 2025 امتحان مادة اللغة العربية، والأحد 12 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية، والإثنين 13 يناير 2025 امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والثلاثاء 14 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، والأربعاء 15 يناير 2025 امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد بدء الإجازة لطلاب المدارس فى جميع الصفوف الدراسية، موضحة أن إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025، تكون لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025.



