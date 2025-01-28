شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية بجدة تكشف تفاصيل ميلاد هلال شهر شعبان والان مع تفاصيل الخبر

تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الإقتران لـ شهر شعبان يوم الأربعاء 29 رجب 1446 الموافق 29 يناير 2025 (يوم التحري) عند الساعة 03:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني إجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

سيغرب القمر من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) قبل غروب الشمس بدقيقة عند الساعة 06:08 مساءً وبذلك لا تتحقق شروط بداية الشهر فلكياً حسابياً.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.

ففي يوم الخميس 30 رجب 1446 الموافق 30 يناير 2025 (فلكياً) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:10 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (13) درجات واضاءته (1.5 %) وسيغرب عند الساعة 07:21 مساءً بعد ( 1 ساعة و 11 دقيقة) من غروب الشمس وستكون رؤيته مهيأة بالعين المجردة.



