شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة لها، حيث جاءت صورة الغلاف لقداسةالبابا تواضروس الثاني خلال صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد والذي أقيم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

واشتملت المجلة على عدة من المقالات، فجاءت الافتتاحية "حدث تاريخي هام"، ولنيافة الأنبا متاؤس "فضيلة التواضع والإخلاء"، ونيافة الأنبا يوسف "أَمِيلُ الآنَ لأَنْظُرَ هذَا الْمَنْظَرَ الْعَظِيمَ. (٢)" (خر ٣: ٣). هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

جدير بالذكر أن تأسيس المجلة يعود إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإبراشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.