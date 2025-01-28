أكبر قافلة لبيت الزكاة والصدقات منذ بدء العدوان الصهيوني تصل قطاع غزة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - *11 سيارة إسعاف و305 شاحنة عملاقة محملة بمستلزمات الإغاثة … وصول القافلة العاشرة لبيت الزكاة والصدقات إلى قطاع غزة*

عبرت القافلة العاشرة لبيت الزكاة والصدقات المصري، صباح اليوم الثلاثاء، ميناء رفح البري تمهيدًا لتوزيع المساعدات الإغاثية على أهلنا وإخواننا في قطاع غزة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث شارك في تجهيز القافلة وفود من 85 دولة حول العالم، ثقة في الأزهر الشريف وتقديرا لمواقفه المشرفة في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني.

وضمت القافلة 11 سيارة إسعاف، و305 شاحنات عملاقة تحمل 4200 طن من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية وألبان الأطفال والمياه والخيام المجهزة والألحفة والملابس الشتوية، حيث تعد القافلة العاشرة أكبر قافلة يسيرها بيت الزكاة والصدقات إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في أكتوبر 2023، تلبية لاحتياجات أهل غزة، وذلك في إطار حملة "أغيثوا غزة" التي أطلقها شيخ الأزهر، انطلاقًا من الواجب الشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أهلنا في غزة في ظل ما يتعرضون له من مأساة لم يسبق لها مثيل.

وأعرب بيت الزكاة والصدقات عن تقديره لوفود الدول المشاركة في تجهيز القافلة العاشرة، وامتنانه لثقتهم ودعمهم لجهود البيت من أجل استمرار تقديم خدماته لإخواننا في غزة، كما أكد بيت الزكاة تقديره لجهود الدولة المصرية والمؤسسات المعنية وحرصهم على تيسير وصول المساعدات، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إجمالي القوافل الإغاثية التي سيرها البيت إلى قطاع غزة قدرت ب 1050 شاحنة، بإجمالي 16500 طن مساعدات إغاثية، ولا يزال الدعم مستمرا حتى إعادة الإعمار بإذن الله.



أكبر قافلة لبيت الزكاة والصدقات منذ بدء العدوان الصهيوني تصل قطاع غزة



قاوافل بيت الزكاة والصدقات منذ بدء العدوان الصهيوني تصل قطاع غزة