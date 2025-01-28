شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: لدينا تجارب مصرية متميزة فى تعزيز الصحة العامة والتغطية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025، الذي يُقام في دبي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025، التي عُقدت بعنوان “توجيه أولويات الصحة العامة العالمية: تعزيز الابتكارات الناشئة واستراتيجيات لمجتمعات أكثر صحة” جمعت نخبة من أبرز القادة والمختصين في مجال الصحة العامة وأدارها الدكتورة لميس بمشاركة البروفيسورة بيتينا بوريتش الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة جنيف سويسرا والبروفيسور دنكان سيلبي رئيس الجمعية الدولية للصحة العامة الرياض المملكة العربية السعودية والدكتور رمضان البلوشي المستشار الأول لمدير هيئة الصحة بدبي دبي الإمارات العربية المتحدة.

و أعرب الدكتور أحمد السبكي عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يُعد منصة عالمية لمناقشة أبرز التحديات الصحية وطرح الحلول المبتكرة وأكد أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى إلى ترسيخ مكانة مصر كنموذج رائد في مجال الإصلاح الصحي من خلال تبني استراتيجيات شاملة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي والشراكات الدولية.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الجلسة استراتيجيات مبتكرة لبناء أنظمة صحية مستدامة بالوطن العربي، مؤكدًا لابد من التركيز على بناء أنظمة صحية مرنة في مرحلة مابعد التعافي من النزاعات المسلحة بالإقليم والتركيز على توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للجميع.

وأضاف الدكتور السبكي، أن استعداد وجاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأوبئة والطوارئ أصبح التزام عالمي في عصر ما بعد كورونا، متابعًا: لدينا تجارب مصرية متميزة في تعزيز الصحة العامة والتغطية الصحية الشاملة يمكن نقلها للأشقاء بدورسها المستفادة.

وأكد الدكتور السبكي، أن تجربة مصر في الإصلاح الصحي أصبحت نموذج يحتذى به، متابعًا: سنعمل خلال الفترة القادمة على تطويره ليواكب التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والوصول الغير تقليدي بالخدمات للمواطنين.

وأكد الدكتور السبكى، في ختام حديثه أن هيئة الرعاية الصحية ستواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة وتعزيز الشراكات الدولية بما يُسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة واستدامة وأضاف مؤتمر الصحة العربي يُمثل فرصة لتقديم رؤية مصر للعالم التي تعتمد على الابتكار والتعاون لتحقيق مستقبل صحي أفضل للجميع.