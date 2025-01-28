شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة هامة حول التخلص من إدمان الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لمواجهة إدمان الألعاب الإلكترونية عند الكبار والصغار يمكن التواصل مع الخط الساخن للصحة النفسية 16328 لتقديم الدعم الكامل للحالة.



وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن مبادرة "صحتك سعادة"، للصحة النفسية تتضمن حملات توعية عامة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعى المجتمعى حول الصحة النفسية.



وتابعت وزارة الصحة والسكان: تهدف المبادرة إلى رفع قدرات مقدمي الرعاية الصحية النفسية من خلال برامج تدريبية متطورة لتحسين تشخيص الحالات النفسية وتقديم العلاج الفعّال.

وقال الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرة تضم عدة محاور أساسية تهدف إلى تلبية إحتياجات فئات مختلفة من المواطنين، وتشمل الاكتشاف والتدخل المبكرلإضطراب طيف التوحد، لتمكين الأطفال وأسرهم من الحصول على التشخيص المبكر والرعاية اللازمة، كما تعمل الوزارة مع الولايات المتحدة على تحليل الرنين المغناطيسي للفحص والتشخيص المبكر للتوحد في مصر، كما تشمل عدة محاور أخرى وهي مكافحة وعلاج الإدمان بجميع أشكاله، بما في ذلك إدمان المواد المخدرة والألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم النفسي للمرأة الحامل، وللمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام وكبار السن، وتغطي المبادرة أيضًا الكشف عن الاكتئاب وسُبل علاجه.

وأشار أن وزارة الصحة والسكان أن دمج خدمات الصحة النفسية ضمن مراكزالرعاية الصحية الأولية يسهم بشكل كبير في تحقيق الوقاية والعلاج المبكر، ويخفف من الضغط على المستشفيات التخصصية والمواطنين، مما يضمن وصول الأفراد إلى الدعم والعلاج في مرحلة مبكرة تعزز من جودة حياتهم.