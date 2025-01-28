شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مستشارى النيابة الإدارية يؤكد على التمسك بالثوابت السياسية للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:52 ص

أعرب نادى مستشارى النيابة الإدارية عن خالص دعمه للتمسك بالثوابت السياسية للقضية الفلسطينية العادلة، وإذ نشجب بأقصى العبارات المطامع الاستيطانية للمساس بالأراضي الفلسطينية استيطاناً أو تهجيراً لأصحابها. وأكد نادى مستشارى النيابة الإدارية على الدعم الكامل للدولة المصرية في سياساتها المحورية تجاه كافة القضايا العالمية والإقليمية بما يحفظ مقدرات الأمن القومى المصرى والعربي .

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