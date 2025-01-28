شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الخدمات البيطرية تستقبل وفدا من قيادات المجلس الصحى لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفد من قيادات المجلس الصحي المصري لمناقشة أنشطة وأهداف المجلس وأليات التعاون بين المجلس والهيئة، وذلك بهدف تعزيز سبل التواصل والتعاون الدائم والمستمر والمثمر بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمجلس الصحي المصري والنقابة العامة للأطباء البيطريين فى مصر.

يأتى ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أطر التعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمجلس الصحي المصري لبناء قدرات ودعم وتنمية ورفع كفاءة الطبيب البيطري لتقديم الخدمات الصحية الطبية البيطرية على مستوى يليق بالدولة المصرية ومكانتها وريادتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتحسين معدلات أداء الخدمات الصحية الطبية البيطرية المقدمة للمجتمع.

حضر العديد من قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشاور والتحاور مع قيادات المجلس الصحي المصري لتحديد الخطوط العريضة ورسم خارطة طريق لتنسيق العمل في المستقبل.

كما تم الاتفاق بين الطرفين على تنسيق احتفالية تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور قيادات وزارة الزراعة لتدشين وإطلاق الدلائل الإرشادية للطب البيطري.

وفي ختام اللقاء، أعرب المجلس الصحي المصري عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال والدعم والاهتمام من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز أواصر التعاون بين الهيئة المجلس الصحي المصري بما يحقق المصلحة المشتركة ويسهم في تطوير القطاع البيطري والحرص على المشاركة في إخراج طبيب بيطري جاهز للتعامل يملك كامل الجاهزية للتعامل مع المجتمع والمواطن من خلال حصوله على تصريح مزاولة الطب البيطري.

