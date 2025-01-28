شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بنزلات البرد؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الحماية من نزلات البرد الشديدة، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

1- تناول طعام صحى يرفع المناعة

2- تناول المشروبات الساخنة

3- ارتداء ملابس ثقيلة ومتعددة الطبقات

4- مراعاة المسافات بين الأخرين تجنبا للعدوى

5- عدم التواجد فى الأماكن المزدحة

وكانت كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد، والتى تتضمن :​

- اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.​



- لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.​



- اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.​



- تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام.​



- البقاء في المنزل عند الإصابة.​



- التوقف عن التدخين.​