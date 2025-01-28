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كيف تحمى نفسك من الإصابة بنزلات البرد؟.. وزارة الصحة تجيب

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كيف تحمى نفسك من الإصابة بنزلات البرد؟.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:43 ص

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الحماية من نزلات البرد الشديدة، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

1- تناول طعام صحى يرفع المناعة

2- تناول المشروبات الساخنة

3- ارتداء ملابس ثقيلة ومتعددة الطبقات

4- مراعاة المسافات بين الأخرين تجنبا للعدوى

5- عدم التواجد فى الأماكن المزدحة

وكانت كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد، والتى تتضمن :​

- اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.​


- لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.​


- اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.​


- تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة بانتظام.​


- البقاء في المنزل عند الإصابة.​


- التوقف عن التدخين.​

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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