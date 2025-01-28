شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بنزلات البرد؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 28 يناير 2025 10:43 ص
أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الحماية من نزلات البرد الشديدة، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:
1- تناول طعام صحى يرفع المناعة
2- تناول المشروبات الساخنة
3- ارتداء ملابس ثقيلة ومتعددة الطبقات
4- مراعاة المسافات بين الأخرين تجنبا للعدوى
5- عدم التواجد فى الأماكن المزدحة
وكانت كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد، والتى تتضمن :
- اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.
- لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.
- اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.
- تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام.
- البقاء في المنزل عند الإصابة.
- التوقف عن التدخين.
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