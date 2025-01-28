صندوق مكافحة الإدمان و"حياة كريمة" ينفذان أنشطة لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين

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القاهرة - سامية سيد - استمرارا لتنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية ،نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فعالية لتنفيذ أنشطة لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة دمياط .



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة



أنشطة لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين بقرى حياة كريمة



ويأتى إطلاق الفعالية ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة " والتى تتضمن أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين وبرامج لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وزيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة .



تعاون صندوق مكافحة الإدمان ومؤسسة حياة كريمة لتنفيذ أنشطة لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال بمشاركة 300 طفلا من سن "7 -10 “ سنوات من أبناء المناطق المطورة ،لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابى وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان .



جانب من تنفيذ الأنشطة التوعوية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن ، كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان منها لعبة "المتاهة" وهي إحدى الألعاب التى تنشط العقل وتحفز على التفكير، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير فى الطريق الصحيح لكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين، ومع كل مشكلة يتدخل المدرب لتذليل العقبات التى تواجه الطفل بشكل إبداعي من خلال الحكي فى كيفية اختيار الصديق وحتى الوصول إلى بر الأمان بشكل يجذب الطفل.