شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تنظم زيارة لدعم المزارعين بالأقصر حول ممارسات زيادة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

كلف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور ياسر الحيمري، المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، بمتابعة الأنشطة الإرشادية في محافظات جنوب الوادى، و زيارة المركز الإرشادي بقرية الدير، مركز إسنا، محافظة الأقصر، ومعه فريقاً من الباحثين المتخصصين في مجالات زراعية مختلفة.

استهدفت الزيارة متابعة أنشطة المركز الإرشادي، والوقوف على التحديات التي تواجه المزارعين بالمنطقة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم وحرص الفريق البحثي على تقديم حلول علمية للمشكلات الزراعية التي طرحها المزارعون، بالإضافة إلى تقديم توصيات فنية تتعلق بالممارسات الزراعية المثلى لزيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل الشتوية.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الزراعة لتعزيز دور البحث العلمي والإرشاد الزراعي في خدمة المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

