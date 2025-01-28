شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الأول الابتدائى فى الجيزة للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن رابط الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول لتلاميذ الصف الأول الابتدائي، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج صفوف النقل للمرحلة الابتدائية.

تسهيلًا على أولياء الأمور، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية من (الصف الأول وحتى الصف السادس) للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام الآن عن نتيجة صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس للمدارس الحكومي والخاص، من خلال الرابط الآتي:

‏https://www.gizaedu.net/

وانتهت الخميس 23 يناير الجارى، امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف الدراسية، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل كامل.