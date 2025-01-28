شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعقد تدريبات لمديرين المدارس المعينين ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد تدريب إلكتروني يومي الإثنين 3 و4 فبراير المقبل عبر تطبيق Zoom ؛ الساعة الثامنة مساءً حيث سيتم تقسيم المستهدفين من التدريب وعددهم 325 مدير مدرسة إلى ثلاث مجموعات، مضيفة أنه سيتم تدريب مديرى المدارس الجدد ضمن المبادرة الرئاسية .

جاء ذلك فى خطاب أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية، قائلة: إيماء إلى تجديد تكليف الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس للعام الثاني؛ فقد تم تصميم استمارة للاحتياجات التدريبية Google Form لهم وبناءً على تحليل نتائج استمارة للاحتياجات التدريبية تم تحديد مجموعة من الاحتياجات التدريبية الملحة ذات الأولوية، والمرتبطة بالشئون الإدارية والمالية، وصلاحيات المدير ومسئولياته، وبعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف سيتم عقد تدريب للمديرين.