شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى ينفى إجراء اتصال هاتفى بين الرئيسين السيسى وترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏نفى مصدر مسئول رفيع المستوى، ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفى بين الرئيسين المصري والأمريكى.

وأكد المصدر، على أن أي اتصال هاتفى لرئيس الجمهورية يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول، وكان يجب تحري الدقة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الاوسط وعلى ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين.