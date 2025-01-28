شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة جديدة لمساعدة لأهالينا فى غزة بعد قليل من ميدان عابدين والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بعد قليل، إطلاق قافلة الخير، إهداء لأهالينا فى غزة والتى تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع الهلال الأحمر، والتضامن الإجتماعى، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى، وذلك من ميدان عابدين بالقاهرة

وأطلق صندوق تحيا مصر ، أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، كما تم إطلاق فعاليات أسبوع الخير من "صندوق تحيا مصر"، في المدينة الشبابية بالأسمرات بمحافظة القاهرة.

وأكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.