شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل اليوم دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في إطار الجهود المصرية والدولية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانون منها.

الشاحنات تحتوي على مواد غذائية، أدوية، خيام إغاثية، ومستلزمات طبية، عبرت المعبر من الجانب المصري وتفرغ شحناتها في الأراضي الفلسطينية عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، لتنتقل بعدها إلى مختلف مناطق قطاع غزة وفقًا للخطط الميدانية المعدة لضمان سرعة التوزيع.

تشهد بوابة معبر رفح الحدودي حركة متسارعة من الشاحنات التي تحمل الإمدادات الإنسانية، وهي تمثل شريان حياة رئيسيًا لسكان القطاع.

وتؤكد المصادر في معبر رفح أن الأولوية تتمثل في إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية الضرورية، وذلك نظرًا لتفاقم الأوضاع الصحية في غزة نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يمر بها القطاع، وهذه المساعدات تأتي في إطار تنسيق مشترك بين السلطات المصرية والدولية، حيث تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية .

على الجانب الطبي، تواصل سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث المعدات مسيرتها في الاصطفاف والاستعداد لنقل الجرحى والمرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج فور وصولهم للجانب المصري.

وأكد مسؤولو الإسعاف أن الفرق الطبية جاهزة على مدار الساعة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة فوري لضمان تلقي الرعاية الصحية العاجلة. كما تم تخصيص فرق طبية متخصصة للتعامل مع الحالات الحرجة في المعبر حال وصولها.

وتتواصل حركة الشاحنات على الطريق الدولي العريش-رفح، في مشهد يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المصرية لتقديم الدعم المستمر. هذا وتستمر المبادرات الإنسانية التي يقودها الشعب المصري من خلال التبرعات العينية والمالية، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القوافل الإغاثية.

