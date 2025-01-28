شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يؤيدون ضبط مافيا النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا النصب على المواطنين بزعم قدرتهم على توفير فرص عمل بالخارج.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا النصب على المواطنين بزعم قدرتهم على توفير فرص عمل بالخارج، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا النصب على المواطنين بزعم قدرتهم على توفير فرص عمل بالخارج.