شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يواصل فاعلياته والان مع تفاصيل الخبر

يواصل اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية اليوم الثلاثاء مناقشاتهم لليوم الثاني، حول الظروف الاستثنائية التى تواجه دول القارة السمراء والتشريعات التى صدرت فى ظل هذه الظروف والرقابة الدستورية على التشريعات لضمان الحقوق والحريات وعدم المساس بها من خلال التشريعات.

وشهد الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية المنعقد بالقاهرة، أمس مناقشة الأحوال الاستثنائية التى تبرر الخروج عن التشريعات العادية بتشريعات استثنائية، كما تم مناقشة التجارب التشريعية فى عدد من الدول لتعامل مع هذة الظروف الاستثنائية.

ويناقش الاجتماع اليوم حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية، ثم اصدار البيان الاعلامى للمناقشات واهم التوصيات التى أوصى بها الحضور فى هذا المؤتمر.

وكان المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أكد أمس بأن الاجتماع سيناقش موضوع فى غاية الأهمية وهى التشريعات الاستثنائية التى تصدر فى الحالات الاستثنائية كالكوارث الطبيعية والنزاعات والنزوح وغيرها من الأحوال التى تسلتزم وجود تشريع استثنائي وليس تشريع عادى.

واضاف المستشار محمد النجار خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية أنه يتوجب على المشرعين فى كل دول العالم من أن يجد فى تشريعاتهم الاستثنائية نقاط توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق حرية الأفراد.

ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.

كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.