شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة فور ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن طرق الحصول على نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول، فور ظهورها، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات وبدء أعمال التصحيح.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإعلانها خلال الأيام المقبلة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، برقم الجلوس، فور ظهورها، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا....

وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة 212 ألفًا و778 طالبًا، أدوا امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

ونظمت أعمال امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في الفترة من 18 يناير إلى الخميس 23 يناير، أدى الطلاب خلالها امتحاناتهم في مواد (اللغة العربية، والتربية الدينية، والجبر والإحصاء، والهندسة، واللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية).