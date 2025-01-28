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الإجازات الرسمية فى مصر حتى نهاية 2025.. بالتواريخ والمناسبات

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الإجازات الرسمية فى مصر حتى نهاية 2025.. بالتواريخ والمناسبات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 28 يناير 2025 08:30 ص

ينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

وخلال شهر فبراير المقبل لا يوجد أيام اجازات رسمية سوى أيام العطلات الرسمية الجمعة والسبت .

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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