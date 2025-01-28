شكرا لقرائتكم خبر عن الإجازات الرسمية فى مصر حتى نهاية 2025.. بالتواريخ والمناسبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 28 يناير 2025 08:30 ص
ينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.
وخلال شهر فبراير المقبل لا يوجد أيام اجازات رسمية سوى أيام العطلات الرسمية الجمعة والسبت .الإجازات الرسمية في مصر 2025:
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة
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