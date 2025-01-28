الإجازات الرسمية فى مصر حتى نهاية 2025.. بالتواريخ والمناسبات

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ينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

محمد يوسف

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