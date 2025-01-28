شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

بحلول شهر رمضان الكريم، المرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025، تعيش مصر أجواءً مبهجة، بما يشهده الشهر الكريم من طقوس ومظاهر مميزة، أهمها موائد الرحمن، التي تكثر فى الطرق والساحات وأمام المنازل، لإفطار الصائمين والمارين على الطريق.

وقبل أسابيع من حلول شهر رمضان، ترفع المحافظات، ومنها محافظة الجيزة، درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية، وتكثف الحملات على الأسواق والمحال وأعمال النظافة والمتابعة الميدانية للشارع لمنع أي تعديات أو مخالفات إلى جانب زيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.

وتشكل المحافظة قبل حلول الشهر الكريم وخلاله لجانًا من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والحماية المدنية للمرور على كل شوادر وفروشات زينة رمضان والخيم الرمضانية وموائد الرحمن وأماكن إعداد الوجبات بموائد الرحمن وأماكن تقديم وجبات الإفطار والسحور والسهرات الرمضانية؛ للتأكد من قانونية الإشغال واستيفاء أماكن التجهيز للاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين.

وتقدم محافظة الجيزة الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في إقامة موائد الرحمن، بشرط تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة قبل بدء عملها للحى الذي ستقام به، والالتزام بالإجراءات المتبعة في إقامة موائد الرحمن، وذلك بإصدار التصاريح اللازمة من الأحياء أو المراكز والجهات المعنية، وتوفير شروط الأمان والحماية المدنية وصلاحية المنتجات الغذائية.

وتضع المحافظة عددًا من الضوابط والشروط والإجراءات لإقامة موائد الرحمن وتنظيم عملها، نوضحها فى السطور التالية:

1- التقدم بطلب للحى التابع له، والتى ستقام المائدة به للحصول على ترخيص.

2- تحديد المكان الذى ستقام فيه المائدة، بشرط أن تكون بعيدة عن الازدحام والميادين والشوارع الرئيسية.

3- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة فى مكان لا يعطل حركة المرور.

4- الحصول على الموافقات الأمنية.

5- توفير جميع ضوابط وشروط الأمان والحماية المدنية.

6- الحفاظ على نظافة المكان ومنع تراكم القمامة عن طريق التعاون مع هيئة نظافة الحى.

7- يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة.

8- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.

9- عدم إقامتها أمام منشأة حكومية كالمدارس أو المستشفيات.