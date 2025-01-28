شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام فى المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال العامة بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل، بالمركز التكنولوجي، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة.

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام، وذلك على النحو التالي:

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- 4 نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابة ومستوفاة الدمغة الهندسية.

- الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمل).

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.