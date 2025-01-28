شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر السمنة على الحمل؟ .. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن تواجد الخلايا الدهنية على المبيض تؤثر على وظيفته وبالتالي لا يتمكن من إخراج البويضة مما يتسبب في تكيس المبايض التى زادت نسبتها بسبب الوجبات السريعة، وعدم ممارسة الرياضة وزيادة الوزن وبالتالي احتمالية الحمل تكون ضعيفة.

وبحسب المنظمة العالمية للصحة، تشير معدلات مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 إلى السمنة المفرطة، وتعتبر من مسببات تأخر الحمل، فكلما زادت كتلة الجسم زاد فشل احتمالات حدوث الحمل.

وتسبب السمنة خلل في معدل الهرمونات لأنها تتخزن في الخلايا الدهنية، مما يؤدي إلى اضطراب في توازن الهرمونات، والتي بدورها تؤثر على التبويض، وتؤدي لعدم انتظام الدورة الشهرية، أو الإصابة بما يعرف بانقطاع الدورة الثانوي.

وتصاب المرأة بتكيس المبايض (PCOs) نتيجة لزيادة الوزن مما يؤثر على فرص الحمل الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، تتضح العلاقة بين الحمل والسمنة المفرطة أيضًا بتأثيرها على زيادة فرص الإجهاض، حيث تقوم الخلايا الدهنية بتحفيز إفراز هرمون البرولاكتين في الدم، المعروف بمفعوله السلبي على الخصوبة للرجل والمرأة على حد سواء.