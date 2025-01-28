شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار تصريح استيراد المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من العاملين في مجال الاستيراد والتصدير عن الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار تصاريح استيراد المخلفات من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وذلك ما نرصده خلال السطور التالية وفقًا لما ورد بالموقع الرسمي لوزارة البيئة:



1. صورة من بطاقة القيد في سجل المصدرين/المستوردين.

2. شهادة فحص وتحليل لشحنة المخلفات صادرة من معمل معتمدة دولياً (معترف بها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات) من الملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورى الواردة من الملحق الثالث من مفس الاتفاقية من حيث (السمية ، القابلي للاشتعال ، التفاعلية/ النشاطية، التآكل) بمستويات تتجاوز المسوح بها أو بتركيز يكفي لإظهار احدى هذه الصفات.

3. شهادة فحص وتحليل من معمل معتمد دولي للشحنات المزمع استيرادها تفيد بخلوها من الملوثات الخطرة على أن تكون من إحدى شركات الفحص والتحليل المعتمدة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي يمكن الرجوع إليها بموقع الهيئة من خلال الطغط هنا...

4. خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية - أو أي جهة أخرى مصدرة لترخيص التشغيل - أن الصنف المزمع استيراده يعتبر مستلزم انتاج للشركة وتحديد الكمية السنوية.

5. صورة من العقد أو أمر الاسناد بين الشركة المستوردة والمنشأة المستفيدة.

6. الموافقة البيئية للمنشأة المستفيدة.

7. رخصة المنشأة المستفيدة.

8. فاتورة الاستيراد.

9. إقرار صحة بيانات.

10. وثيقة الاخطار.

11. وثيقة الحركة.



ومن الشروط أن تكون الشركة مسجلة بالنظام، وتبلغ الرسوم المطلوبة 1% من قيمة الكمية المسموح بإستيرادها سنوياً.