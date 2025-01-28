جامعة حلوان تواصل إتاحة التقدم بمسابقة أنت النجم فى مجالات الفنون والغناء

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تواصل جامعة حلوان إتاحة التقدم فى مسابقة أنت النجم للموسم الثالث، والتي تنظمها إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتتمثل مجالات التسابق فى الفنون التشكيلية: (الرسم الملون، النحت، الأشغال الفنية، الفوتوغرافيا، الرسم بالرصاص، الجرافيك).

- الفنون الأسرية: (تصميم وتنفيذ الملابس، التطريز، إعادة التدوير، المشغولات الجلدية).

- الموسيقى والغناء والفنون الإستعراضية: ( غناء فردي شرقي – غربي، عزف فردي، وتري - إيقاعي - نفخ ذات ألواح مفاتيح، التأليف والتلحين - تأليف - تلحين - موسيقى إلكترونية – توزيع، التعبير الحركي - الرقص الحديث - الشعبي – الكلاسيكي، الفنون الاستعراضية، الفنون المسرحية، المجالات الثقافية، البيت بوكس، الراب، تحريك العرائس، قفازية ، الماريونيت ، عرائس العصى).

- الفنون المسرحية: (التمثيل الفردي (المونودراما)، إستاند آب كوميدي.

- المجالات الثقافية: (الشعر فصحى – عامي، القصة القصيرة، دوري المعلومات، الإنشاد الديني، المراسل الإذاعي والتليفزيوني).

وتتمثل شروط المسابقة، أن يكون الطالب مقيداً بالجامعة للعام الدراسي 2024-2025، وأن يكون التقديم عن طريق التسجيل بالاستمارة الورقية على أن تكون مختومة بخاتم الكلية ومرفق بها صورة شخصية وصورة الرقم القومي، وعلى كل كلية تقديم كشف معتمد ومختوم بخاتم الكلية للطالب المشاركة من الكلية موضح به أسم الطالب الرباعى - الفرقة - الرقم القومى - رقم الهاتف المجال المشارك به الطالب - الكارنية الحديث أو إثبات قيد وإرساله لإدارة النشاط الفني والثقافي قبل بدء التحكيم بأسبوع على الأقل.

لا يجوز للطالب الاشتراك في أكثر من مجال من مجالات التسابق الرئيسية. تتم التصفيات على ثلاث مراحل بحيث يكون التصعيد من المرحلة التمهيدية للمرحلة الأولى بدون جوائز.

ويستمر التقدم فى مسابقة "انت النجم" حتى يوم 6 فبراير المقبل من حيث استلام الأعمال والاستمارات والفيديوهات.