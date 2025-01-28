شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات مهمة للمواطنين.. حالة الطقس من اليوم 28-1-2025 ولمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

الثلاثاء 28 يناير 2025

من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من ريعة والقريبة المسطحات المائية.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويسود اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية، صباحًا كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.