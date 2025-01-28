شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات مهمة للمواطنين.. حالة الطقس من اليوم الإثنين 27-1-2025 ولمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 27 يناير 2025 إلى السبت 1 فبراير 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

من الإثنين 27 يناير 2025 إلى السبت 01 فبراير 2025

شبورة مائية كثيفة صباحاً قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الإثنين 27 يناير 2025

شبورة مائية كثيفة صباحاً قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبه من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 28 يناير 2025

شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من ريعة والقريبة المسطحات المائية.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

من الأربعاء 29 يناير الى السبت 01 فبراير 2025

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويسود اليوم الإثنين 27 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية، صباحًا كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.