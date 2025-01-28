شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يحيى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضى الله عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامى رئيس مجلس الأمناء بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أشرف العزازى الأمين العا، بليلة محمدية يحييها الشيخ محمود التهامى بمناسبة الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضى الله عنها، اليوم الثلاثاء، ويبدأ الحفل فى تمام الساعة ٨ مساء بالمركز القومى للطفل بالسيدة زينب (الحديقة الثقافية للطفل) برئاسة أحمد عبدالعليم.

وستقوم مؤسسة بيت الإنشاد بالتجهيزات الفنية واللوجستية والتعامل والتنظيم والتنسيق مع وزارة الثقافة ومع الجهات المختصة على أعلى مستوى ورؤية جديدة لإحياء الموالد والمناسبات الدينية فى الاحتفالات بموالد آل البيت للترويج للثقافة المصرية الأصيلة والسياحة الدينية بمصر والتعاون بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية.