شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق قافلة الخير لمساعدة أهالى غزة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، غدا الثلاثاء إطلاق قافلة الخير من محافظة القاهرة إهداء لأهالينا فى غزة والتى تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع الهلال الأحمر، والتضامن الإجتماعى، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى.

وأطلق صندوق تحيا مصر ، أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، كما تم إطلاق فعاليات أسبوع الخير من " صندوق تحيا مصر "، فى المدينة الشبابية بالأسمرات بمحافظة القاهرة.

وأكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.