شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات إثر حريق ضخم يلتهم مبنى سكنيا في يافا المحتلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قالت "نجمة دأود" الإسرائيلية، إن حريقا اندلع فى مبنى سكنى مكون من 10 طوابق فى شارع سيمحا هولزبيرج يافا المحتلة، مما أسفر عن وقوع إصابات عدة.



وأضافت فى بيان أن "المسعفون والمسعفون يقدمون العلاج الطبى لـ 20 مصابا، بينهم حالات حرجة، موضحة أن من بين المصابين رجل يبلغ من العمر 75 سنة وحالته متوسطة مصاب باستنشاق الدخان والحروق.

وتتواجد قوات نجمة دأود الحمراء فى مكان الحادث بقوات كبيرة لتقديم العلاج الطبى لجميع المصابين الذين تم إنقإذهم من المبنى فى وقت لاحق.