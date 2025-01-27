شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. الأرصاد توجه تحذيرا هاما للمواطنين على الطرق لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بظاهرة جوية تؤثر على الرؤية على الطرق، حيث يستمر تتأثر البلاد غدا الثلاثاء 28-1-2025، بشبورة مائية على الطرق تؤثر على الرؤية الأفقية تصل للضباب أحيانا.

وتشهد البلاد غدا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 28 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.